В Госдуму внесли законопроект о признании добровольцев ветеранами боевых действий

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО. Документ опубликован 3 ноября в базе Госдумы.
«Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции», — сказано в пояснительной записке.
Добровольцы также смогут получить статус инвалида боевых действий, если станут инвалидами в результате ранения.
Поправки хотят внести в Федеральный закон «О ветеранах». Отмечается, что порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий устанавливается правительством.
Ранее правительство РФ дало положительное заключение на законопроект.