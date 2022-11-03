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    В Госдуму внесли законопроект о признании добровольцев ветеранами боевых действий

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    5 комментариев

    Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО. Документ опубликован 3 ноября в базе Госдумы.

    «Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции», — сказано в пояснительной записке.

    Добровольцы также смогут получить статус инвалида боевых действий, если станут инвалидами в результате ранения.

    Поправки хотят внести в Федеральный закон «О ветеранах». Отмечается, что порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий устанавливается правительством.

    Ранее правительство РФ дало положительное заключение на законопроект.

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    Комментарии 5

    zimirev03 Ноя 2022 в 20:55
    Безумие
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