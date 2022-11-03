Министр Решетников «потемнел» на совещании с Путиным. Президент заметил

Закон подлости сработал у министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Он остался без света как раз в момент совещания с Владимиром Путиным.

Делом в том, что министерство располагается в IQ-квартале «Москва-Сити». Там же находятся помещения Казначейства РФ, Минцифры, Министерства промышленности и торговли. Вечером 3 ноября, по данным СМИ, сразу в трех башнях пропал свет. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что причиной стал скачок напряжения, из-за чего сработала ложная пожарная тревога.

В это время глава Минэкономразвития участвовал в совещании президента с членами правительства в формате видеоконференции. Внезапно у министра выключился свет. Спустя некоторое время электричество все же дали, Решетников мог спокойно выступить с докладом.



«Надеюсь, что ремонтные работы, которые у вас в комплексе ведутся, не помешают вам сделать доклад», – сказал Путин. Решетников подтвердил, что свет вернули.



Отметим, что проблемы со светом во время совещания возникли и у главы Минпромторга – вице-премьера Дениса Мантурова, это тоже попало на видео.

