В Голландии отправили в тюрьму активистов, покусившихся на «Девушку с жемчужной сережкой»

Голландский суд отправил в тюрьму двух активистов по борьбе с изменениями климата из Бельгии. Они поплатились за акцию у картины Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Об этом 3 ноября сообщает CNN.



Двое представителей Just Stop Oil Belgium были приговорены к двум месяцам заключения, правда, один из активистов пока отделался условным сроком. Еще один человек ожидает вердикта суда.

Видео инцидента, произошедшего в музее Маурицхёйс на минувшей неделе, широко распространилось в сети. На нем активист выливает банку томатного супа на рубашку «коллеги». В ход пошел и клей. Третий человек снимал происходившее на видео. Очевидцы происходящего выражали возмущение.