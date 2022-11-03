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    В Голландии отправили в тюрьму активистов, покусившихся на «Девушку с жемчужной сережкой»

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    Голландский суд отправил в тюрьму двух активистов по борьбе с изменениями климата из Бельгии. Они поплатились за акцию у картины Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Об этом 3 ноября сообщает CNN.

    Двое представителей Just Stop Oil Belgium были приговорены к двум месяцам заключения, правда, один из активистов пока отделался условным сроком. Еще один человек ожидает вердикта суда.

    Видео инцидента, произошедшего в музее Маурицхёйс на минувшей неделе, широко распространилось в сети. На нем активист выливает банку томатного супа на рубашку «коллеги». В ход пошел и клей. Третий человек снимал происходившее на видео. Очевидцы происходящего выражали возмущение.

    В музее отметили, что шедевр XVII века не пострадал. На следующий день ее вернули на всеобщее обозрение. Однако прокуратура Нидерландов заявила о том, что во время акции оказалась повреждена рама.

    Решение суда стало последствием серии демонстраций против нефти. Они прошли в художественных галереях, автосалонах и нескольких компаниях.

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