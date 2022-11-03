Благодаря мудрой маме семейство белоруких гиббонов из Ленинградского зоопарка хорошо пообедало

Белоруким гиббонам из Ленинградского зоопарка пришлось хорошенько подумать, чтобы получить лакомство. Его спрятали в плетеную игрушку-головоломку, но для мамы семейства преград нет.



Видео с питомцами публикует 3 ноября пресс-служба зоопарка. Игрушку сделали из пожарных рукавов, а внутрь положили морковку, огурец, сладкий болгарский перец и семечки.