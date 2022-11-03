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    Sayōnara. Бренд Infiniti уходит с российского рынка

    2031
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    Премиальный автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе с российского рынка и попрощался с россиянами по-японски.

    «Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла», — гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara — на японском означает "до свидания"», — цитирует сообщение российского офиса марки Autonews 3 ноября.

    В пресс-службе компании отметили, что продолжат оказывать сервисную поддержку всем владельцам автомобилей Infiniti в рамках гарантии.

    Собственного производства в России у бренда не было, автомобили импортировали из-за рубежа. На российском рынке марка была представлена кроссоверами и внедорожниками QX50, QX55 и QX80, планировалось также запустить продажи QX60. В марте Infiniti приостановила поставки в Россию новых автомобилей. Тогда в компании заявили, что у дилеров достаточный запас машин. По данным АЕБ, в феврале российские продажи Infiniti составили 262 автомобиля, что на 46% больше прошлогоднего показателя, а в сентябре были проданы 22 машины — это на 83% меньше, чем годом ранее.

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