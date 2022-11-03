Петербург разъезжается на праздники по 8-балльным пробкам

К половине шестого часа вечера 3 ноября пробки на дорогах Петербурга достигли 8 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно бывает в это время в четверг. Хотя с учетом длинных выходных из-за Дня народного единства движение сегодня скорее пятничное.

По данным «Яндекс.Пробок», необычно плотная пробка скопилась на проспекте Обуховской Обороны. Движение там встало на протяжении 4,6 километра от улицы Книпович до Володарского моста, и вместо получаса там можно потерять чуть больше часа. Еще один крупный затор собрался на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Его длина составляет 9,6 километра.