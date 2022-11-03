Петербург разъезжается на праздники по 8-балльным пробкам

К половине шестого часа вечера 3 ноября пробки на дорогах Петербурга достигли 8 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно бывает в это время в четверг. Хотя с учетом длинных выходных из-за Дня народного единства движение сегодня скорее пятничное.
По данным «Яндекс.Пробок», необычно плотная пробка скопилась на проспекте Обуховской Обороны. Движение там встало на протяжении 4,6 километра от улицы Книпович до Володарского моста, и вместо получаса там можно потерять чуть больше часа. Еще один крупный затор собрался на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Его длина составляет 9,6 километра.
В центре очень плотное движение на Садовой улице, Литейном проспекте и в районе площади Восстания и площади Александра Невского. Напряженно почти на всех основных улицах Петроградской стороны, особенно на Каменноостровском проспекте. Стоят набережные: Выборгская, Пироговская, Арсенальная, Свердловская, Воскресенская, Кутузова, Дворцовая. Очень плотно в районе Володарского моста: Народная улица и Мурманское шоссе стоят от КАД в центр, Ивановская улица и проспект Славы — в обе стороны, заторы на Бабушкина, Обуховской Обороны и Октябрьской набережной.
А вот на выездах из города пока довольно спокойно. Исключение составляет разве что Девяткино.