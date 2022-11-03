Кроссовер выкинул легковую с трассы «Кола» под Дусьево, есть пострадавший

Сразу несколько аварий собрали пробки на трассе «Кола» в Ленинградской области. В Кировском районе произошло лобовое с пострадавшим, в Волховском сообщают о двух ДТП подряд, в том числе с грузовиком.



Около трех часов дня 3 ноября на 82-м километре автодороги Р-21 «Кола», неподалеку от Дусьево, столкнулись два легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», столкновение было лобовым. Кроссовер с разбитой передней частью остался стоять на дороге, перекрыв проезд в одну сторону, а легковая вылетела в кювет.