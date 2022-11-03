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    Кроссовер выкинул легковую с трассы «Кола» под Дусьево, есть пострадавший

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    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Сразу несколько аварий собрали пробки на трассе «Кола» в Ленинградской области. В Кировском районе произошло лобовое с пострадавшим, в Волховском сообщают о двух ДТП подряд, в том числе с грузовиком.

    Около трех часов дня 3 ноября на 82-м километре автодороги Р-21 «Кола», неподалеку от Дусьево, столкнулись два легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», столкновение было лобовым. Кроссовер с разбитой передней частью остался стоять на дороге, перекрыв проезд в одну сторону, а легковая вылетела в кювет.

    В результате аварии пострадал один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Из-за аварии на трассе образовался затор. По данным «Яндекс.Пробок», в сторону области он тянется на 4 километра.

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    А на 150-м километре Мурманского шоссе, неподалеку от Селиваново, произошли две аварии подряд, сообщает читательница «Фонтанки» Марина. Судя по фото, в одной столкнулись кроссовер и микроавтобус, а участником второй стал большегруз. В первом случае серьезных повреждений у машин не видно, а во втором у грузовика сильно разбита кабина. Движение на трассе в районе места ДТП немного затруднено.

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