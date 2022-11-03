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    Недельные протесты закончились стрельбой. В Пакистане в многотысячной толпе ранили бывшего премьера

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    Марш протеста оппозиционной партии «Техрик-е-Инсаф» в Пакистане, начавшийся на прошлой неделе, был обстрелян днем 3 ноября. Ранения получил бывший премьер-министр страны Имран Хан. Об этом сообщает телеканал Geo.

    Автор: ARY News / YouTube

    По словам одного из сторонников экс-премьера Пакистана, Хан получил как минимум несколько ранений в ногу. О других травмах и пострадавших пока неизвестно. Известно, что нападавший был задержан.

    Нынешний премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уже выступил с заявлением о том, что руководство страны готово оказать необходимую помощь в расследовании, и публично осудил произошедшее.

    Марш протеста начался в Пакистане на прошлой неделе. Представители «Техрик-е-Инсаф» требуют распустить парламент и перенести срок выборов (они назначены на май 2023 года).

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