Недельные протесты закончились стрельбой. В Пакистане в многотысячной толпе ранили бывшего премьера

Марш протеста оппозиционной партии «Техрик-е-Инсаф» в Пакистане, начавшийся на прошлой неделе, был обстрелян днем 3 ноября. Ранения получил бывший премьер-министр страны Имран Хан. Об этом сообщает телеканал Geo.
Автор: ARY News / YouTube
По словам одного из сторонников экс-премьера Пакистана, Хан получил как минимум несколько ранений в ногу. О других травмах и пострадавших пока неизвестно. Известно, что нападавший был задержан.
Нынешний премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уже выступил с заявлением о том, что руководство страны готово оказать необходимую помощь в расследовании, и публично осудил произошедшее.
Марш протеста начался в Пакистане на прошлой неделе. Представители «Техрик-е-Инсаф» требуют распустить парламент и перенести срок выборов (они назначены на май 2023 года).