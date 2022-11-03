Петербургская команда по баскетболу на колясках стала чемпионом России. В двенадцатый раз

Петербургская команда ФСК-«БасКИ» (баскетбол на колясках) подтвердила статус сильнейшей команды страны, в двенадцатый раз став чемпионами России. И одиннадцатый раз подряд.
Финальный круг чемпионата России по баскетболу на колясках 2022 года прошёл в Алексине Тульской области. Всего в турнире приняли участие шесть команд — кроме петербуржцев, это спортсмены из Татарстана, Москвы, Тюмени, ХМАО-Югры, Ульяновской области. Помимо золотой медали чемпионата, игроки «БасКИ» были отмечены в личных номинациях: Дмитрий Ситников как лучший центровой и Андрей Литвяк — MVP, самый ценный игрок, рассказали «Фонтанке» в петербургском благотворительном фонде «Точка опоры», который уже много лет поддерживает спортсменов.
«Хочется отметить финальную игру с «Крыльями Барса» из Казани, нашими основными соперниками. Это команда, всегда нацеленная только на победу, и в этот раз борьба была нешуточная. Весь финальный матч была упорнейшая борьба, даже дошло дело до овертайма, где мы уверенно со счетом 86–81 дожали соперника», — рассказал Станислав Бураков, игрок команды «БасКИ».
По словам тренера команды Марии Клубук, это была игра, достойная финала.
«БасКИ» — родоначальник баскетбола на колясках в Санкт-Петербурге и один из основоположников этого вида спорта в России. В 1991 году на открытой баскетбольной площадке «Ленметростроя» собрались несколько человек на инвалидных колясках, чтобы попытаться сыграть в баскетбол — они знали, что на Западе колясочный баскетбол существует уже несколько десятилетий. Организовал группу и стал первым капитаном команды петербургских баскетболистов-колясочников Владимир Дьячков.
И вот уже более тридцати лет ФСК «БасКИ» развивает баскетбол на колясках. За эти годы в клубе занималось спортом более сотни петербургских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Благодаря его деятельности в Санкт-Петербурге были созданы три мужские и единственная в России женская команда. 15 членов ФСК «БасКИ» им. В. П. Кондрашина в разное время входили в состав сборной России по баскетболу на колясках.
«Если бы не баскет, я бы на самолёте никогда не летал, не побывал бы за границей, сидел бы в городе. Баскетбол — это такая дорога в жизнь сумасшедшая, если есть такой шанс, надо обязательно вгрызаться и показывать себя», — говорит Василий Лайков, игрок ФСК-«БасКИ».