Убитой и расчлененной москвичке было 89 лет. Под подозрением ее муж-ровесник

Прокуратура Москвы привела подробности убийства на улице Маршала Тухачевского. Пресс-служба надзорного ведомства сообщила 3 ноября, что под окнами многоэтажки найдены части тела 89-летней женщины. В квартире, где она жила, обнаружили другие фрагменты.



Следствие уже определило подозреваемого. По данным прокуратуры, это муж погибшей. Ему тоже 89 лет. Другие обстоятельства, в том числе мотив, устанавливаются.



Напомним, что случай с расчленением произошел и в Петербурге. В среду из Ижорского пруда в Колпино достали сумку, в которой находились нижние части женских ног с красным лаком. По последним данным, кроме этих частей, в пруду пока больше ничего не нашли.