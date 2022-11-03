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    Убитой и расчлененной москвичке было 89 лет. Под подозрением ее муж-ровесник

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    Прокуратура Москвы привела подробности убийства на улице Маршала Тухачевского. Пресс-служба надзорного ведомства сообщила 3 ноября, что под окнами многоэтажки найдены части тела 89-летней женщины. В квартире, где она жила, обнаружили другие фрагменты.

    Следствие уже определило подозреваемого. По данным прокуратуры, это муж погибшей. Ему тоже 89 лет. Другие обстоятельства, в том числе мотив, устанавливаются.

    Напомним, что случай с расчленением произошел и в Петербурге. В среду из Ижорского пруда в Колпино достали сумку, в которой находились нижние части женских ног с красным лаком. По последним данным, кроме этих частей, в пруду пока больше ничего не нашли.

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