В Самаре мужчина познакомился с сотрудницей полиции и воткнул нож ей в грудь

В Самаре тело сотрудницы полиции нашли утром около одного из домов на улице XXII Партсъезда. Причиной смерти стала резаная рана в области груди. Об этом 3 ноября сообщает издание 63.ru.





Очевидцы рассказали, что на месте видели автомобиль. Они сообщили полицейским марку и номер, по которым преступника удалось вычислить по горячим следам. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний местный житель, который уже ранее был судим.