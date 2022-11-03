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    В Самаре мужчина познакомился с сотрудницей полиции и воткнул нож ей в грудь

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    В Самаре тело сотрудницы полиции нашли утром около одного из домов на улице XXII Партсъезда. Причиной смерти стала резаная рана в области груди. Об этом 3 ноября сообщает издание 63.ru.


    Очевидцы рассказали, что на месте видели автомобиль. Они сообщили полицейским марку и номер, по которым преступника удалось вычислить по горячим следам. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний местный житель, который уже ранее был судим.

    Он рассказал, что познакомился с сотрудницей полиции вечером в одном из развлекательных центров города. Однако они поссорились, мужчина ударил девушку ножом в грудь и скрылся.

    В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». Погибшая в момент происшествия не находилась при исполнении. Она работала в полиции и занимала должность инспектора по делам несовершеннолетних.

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