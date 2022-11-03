Чем пахнет метро. Поезда московской подземки «вооружили» ароматизаторами

В Москве решили освежить запахи метро: установили ароматизаторы в поездах одной из линий. Используемый аромат назвали «Метро Москвы», но вряд ли по этому названию кто-то догадается, чем он пахнет.



В воздуховоды климатической системы поездов на Филевской линии московского метро вмонтировали более 485 ароматизаторов, сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. Каждые 9 минут устройства распространяют по вагону запах цветов сакуры, пионов, орегано и лайма.