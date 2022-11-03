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    Чем пахнет метро. Поезда московской подземки «вооружили» ароматизаторами

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    В Москве решили освежить запахи метро: установили ароматизаторы в поездах одной из линий. Используемый аромат назвали «Метро Москвы», но вряд ли по этому названию кто-то догадается, чем он пахнет.

    В воздуховоды климатической системы поездов на Филевской линии московского метро вмонтировали более 485 ароматизаторов, сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. Каждые 9 минут устройства распространяют по вагону запах цветов сакуры, пионов, орегано и лайма.

    Аромат пассажиры выбрали сами во время пилотного проекта, который проходил ранее, отметили в метрополитене. По заверению предприятия, нововведение безопасно, гипоаллергенно и соответствует нормам. В метрополитене добавили, что, по результатам опросов, пассажиры предпочли бы ездить в ароматизированных вагонах, а не в обычных.

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