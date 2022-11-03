Учёные восстановили облик человека XIX века, которого считали вампиром

Группе американских учёных удалось реконструировать облик фермера из Коннектикута, умершего от туберкулеза в XIX веке. Соседи считали его вампиром и похоронили труп в изуродованном видео. Учёные использовали анализ ДНК и искусственный интеллект.



Как пишет Daily Mail, Джон Барбер скончался в возрасте 55 лет. Проанализировав его рёбра, исследователи поставили диагноз — хроническая инфекция легких. Симптомы туберкулеза люди в то время считали признаками вампиров: бледно-жёлтая кожа, красные опухшие глаза, пятна крови из-за кашля вокруг рта. Мужчину похоронили в гробу с гравировкой JB55 в особой позе, со скрещенными руками — это, как считалось, не позволит ему воскреснуть. В 1994 году останки обнаружили. А сейчас удалось узнать, как мужчина выглядел до болезни. У него были небольшие карие глаза, светлая кожа, высокие скулы, каштановые волосы, немного веснушек.

