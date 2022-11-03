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    Наука

    Учёные восстановили облик человека XIX века, которого считали вампиром

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    Группе американских учёных удалось реконструировать облик фермера из Коннектикута, умершего от туберкулеза в XIX веке. Соседи считали его вампиром и похоронили труп в изуродованном видео. Учёные использовали анализ ДНК и искусственный интеллект.

    Как пишет Daily Mail, Джон Барбер скончался в возрасте 55 лет. Проанализировав его рёбра, исследователи поставили диагноз — хроническая инфекция легких. Симптомы туберкулеза люди в то время считали признаками вампиров: бледно-жёлтая кожа, красные опухшие глаза, пятна крови из-за кашля вокруг рта. Мужчину похоронили в гробу с гравировкой JB55 в особой позе, со скрещенными руками — это, как считалось, не позволит ему воскреснуть. В 1994 году останки обнаружили. А сейчас удалось узнать, как мужчина выглядел до болезни. У него были небольшие карие глаза, светлая кожа, высокие скулы, каштановые волосы, немного веснушек.

    Скриншот с <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11375011/Face-18th-century-Connecticut-man-mistaken-VAMPIRE.html" class="io-leave-page _" target="_blank">Daily Mail</a>
    Скриншот с Daily Mail
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    200 лет назад крестьяне Новой Англии верили, что вампиры (а таковыми считали туберкулёзных больных) после смерти возвращаются и высасывают жизнь из своих родных. В попытках остановить вампирскую «эпидемию» тело больного человека часто эксгумировали. Широко известна история семьи Рей из городка Джуэтт-Сити. Отец и его дети умерли один за другим в течение нескольких лет, и родственники решили, что виновником был один из них — вампир. Они начали выкапывать мёртвых, сжигать и перезахоранивать их останки.

    Скриншот с <a href="https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-11375011/Face-18th-century-Connecticut-man-mistaken-VAMPIRE.html" class="io-leave-page _" target="_blank">Daily Mail</a>
    Скриншот с Daily Mail

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