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    Песков объяснил, почему Россия поверила Украине, вернувшись в «зерновую сделку»

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    Главном фактором доверия для России в «зерновой сделке» является участие в ней Турции, в том числе и в вопросах выполнения Киевом своих последних обязательств. Об этом 3 ноября рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.


    «В данном случае гарантии были в турецкой стороне, по понятным причинам они не могли быть предоставлены напрямую нам. И в данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, почему Россия возобновила сделку под гарантии Киева с учетом невыполнения Минских договоренностей (цитата по агентству «Интерфакс»).

    Песков сделал акцент на важности сделки и работе, проведенной турецким президентом Реджепом Эрдоганом и военными дипломатами Турции.

    Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

    Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.

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