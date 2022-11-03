Песков объяснил, почему Россия поверила Украине, вернувшись в «зерновую сделку»

Главном фактором доверия для России в «зерновой сделке» является участие в ней Турции, в том числе и в вопросах выполнения Киевом своих последних обязательств. Об этом 3 ноября рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.





«В данном случае гарантии были в турецкой стороне, по понятным причинам они не могли быть предоставлены напрямую нам. И в данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны», — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, почему Россия возобновила сделку под гарантии Киева с учетом невыполнения Минских договоренностей (цитата по агентству «Интерфакс»).