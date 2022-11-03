    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, вос

    764мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.62eur60.92

    В английском Блэкпуле неизвестные предложили мальчику увидеть фокус и подожгли его

    932
    2 комментария

    Прогулка в парке Джорджа Банкрофта, расположенном в английском городе Блэкпул, закончилась для 12-летнего мальчика серьёзными ожогами. Виновниками стали неизвестные, которые предложил ему «увидеть фокус». Об этом 3 ноября сообщает Daily Mail.

    Необычный вопрос задали двое мужчин в капюшонах, один из них был также в маске. После этого они подожгли футболку школьника зажигалкой. Нападение произошло накануне между 20 и 21 часами.

    На помощь мальчику пришёл прохожий — отвёз его в больницу. По словам источника из полиции, несовершеннолетний получил серьёзные ожоги, которые потребуют продолжительного лечения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close