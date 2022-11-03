В английском Блэкпуле неизвестные предложили мальчику увидеть фокус и подожгли его

Прогулка в парке Джорджа Банкрофта, расположенном в английском городе Блэкпул, закончилась для 12-летнего мальчика серьёзными ожогами. Виновниками стали неизвестные, которые предложил ему «увидеть фокус». Об этом 3 ноября сообщает Daily Mail.



Необычный вопрос задали двое мужчин в капюшонах, один из них был также в маске. После этого они подожгли футболку школьника зажигалкой. Нападение произошло накануне между 20 и 21 часами.

