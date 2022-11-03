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    На Выборгском шоссе посреди проезжей части вспыхнул Dodge

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    Легковой автомобиль загорелся на дороге в Выборгском районе Петербурга утром 3 ноября. Еще один тушили ночью в Курортном районе, но ему повезло гораздо меньше.

    В 11:09 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на Выборгском шоссе, возле дома 40, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Посреди дороги вспыхнул легковой Dodge. Судя по фото, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», пламя возникло под капотом. В 11:35 пожар потушили. У машины выгорел моторный отсек.

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    Ночью, в 01:07, пожарных вызывали в садоводство «Разлив» в Сестрорецке. Там у дома 32/113 вспыхнула Mazda. Огонь потушили в 01:52, но машина сгорела полностью.

    В обоих случаях сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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