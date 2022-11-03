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    В Пушкинском районе появятся две школы с бассейнами

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    В Пушкинском районе Санкт-Петербурга появятся две новых школы на 825 и 550 учеников — сейчас обе строятся. Как сообщают в компании «Терминал-Ресурс», первая сможет принять учеников в 2025 году, а открытие второй ожидается в 2024 году.

    Фото: Предоставлено пресс-службой СЗ «Терминал-Ресурс»
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    Строительство школы на 825 мест, которая расположится между ЖК «Образцовые кварталы 5 и 6», началось весной этого года, и сейчас здесь строят четвертый этаж. На прилегающей территории здесь запроектирован стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, площадки для гимнастики, тенниса, бадминтона, баскетбола, волейбола, для прыжков в высоту и длину, а также полоса препятствий. После окончания строительства застройщик передаст школу городу.

    Вторая школа на 550 учеников будет находиться рядом с «Образцовыми кварталами 3 и 4», ее возводят на бюджетные средства в рамках адресно-инвестиционной программы правительства Санкт-Петербурга. В каждой школе также будет бассейн

    Обе школы продолжают проект комплексной застройки «На Царскосельских холмах».

    Фото: Предоставлено пресс-службой СЗ «Терминал-Ресурс»

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