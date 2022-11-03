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    Инспектор ДПС гнался за угонщиком на машине и пешком, пока тот не увяз в болоте в Ленобласти

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    Почти киношная погоня за угонщиком с бдительными свидетелями, ножом, стрельбой и неожиданной развязкой произошла в Ломоносовском районе Ленобласти в конце октября. Что не смогла сделать пуля, сделала природа.

    Около 16 часов 31 октября на 51-м километре дороги Петербург — Ручьи инспектор ДПС, патрулировавший территорию, обратил внимание на автомобиль ВАЗ-21099, проехавший в сторону Большой Ижоры, сообщает 3 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейский сверился с базой данных, и оказалось, что эта «Лада» была угнана в Кировском районе области 29 октября. Инспектор бросился в погоню.

    На пересечении дороги с трассой А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» полицейский нашел «Ладу» брошенной у шиномонтажа. Его работники тут же указали на мужчину, который шел по противоположной стороне дороги. Инспектор догнал его и потребовал предъявить документы, а тот в ответ достал из кармана нож и замахнулся им. Сотрудник полиции выбил нож из руки нападавшего, и тот рванул к лесу. Погоня продолжилась уже бегом.

    Преследуя злоумышленника, инспектор предупредил его, что применит табельное, и сделал два предупредительных выстрела. Тот в ответ сунул руку в карман и прокричал, что тоже будет стрелять. Расценив это как реальную угрозу, полицейский прицельно выстрелил в беглеца и ранил его в правое плечо. А через сто метров злоумышленник увяз в болоте. На том погоня и кончилась.

    Полицейский оказал раненому первую помощь, после чего вызвал медиков и передал мужчину им. Задержанный оказался 44-летним петербуржцем, который находился в федеральном розыске по обвинению в краже в Приморском районе. Теперь к этому прибавилось еще и уголовное дело об угоне.

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