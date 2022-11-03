Маленькой петербурженке нужна помощь, чтобы сделать очередной шаг к самостоятельности

Когда Соня появилась на свет, прогнозы врачей были самыми мрачными — тяжёлые роды привели к поражению мозга. Но мама девочки стала бороться за жизнь своего ребёнка. Регулярные реабилитации, занятия со специалистами позволили достигнуть значительного прогресса. Останавливаться на достигнутом нельзя. Однако ресурсы семьи уже исчерпаны.



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Соня Кочаровская, 3 года, Санкт-Петербург. ДЦП, двойная гемиплегия, GMFCS V.

Помогут реабилитации. Стоимость 215 610 руб. Соне 3 годика, но по своему развитию она находится на уровне младенца. Беременность протекала хорошо, УЗИ и скрининги показывали, что ребёнок развивается нормально. Но тяжелые роды всё перечеркнули — слабые потуги, гипоксия, неделя в реанимации на ИВЛ привели к тяжёлому поражению мозга.



Когда Соне исполнился месяц, ей сделали МРТ. Исследование показало, что у крохи работают всего 10–15 % мозга. Пострадали подкорковые нейроны, восстановить которые сложнее всего. Тяжёлые двигательные нарушения и полное отсутствие интеллектуальной деятельности — Соне практически не давали шансов. В 7 месяцев у девочки диагностировали спастический тетрапарез и структурную эпилепсию. Всё шло по самому худшему сценарию.



Но мама Сони решила бороться за будущее своего ребёнка. К счастью, в родном Петербурге для этого были возможности. Лечение, реабилитации, пептидная терапия позволили достигнуть значительного прогресса. На МРТ, которую провели в 1 год и 4 месяца, специалисты увидели, что подкорковые нейроны восстанавливаются. И тогда жизнь Сони стала меняться.

Удалось добиться ремиссии эпилепсии и запустить психическое развитие: Соня начала гулить, узнавать места и людей, следить взглядом за игрушками и брать их в руки. Она научилась переворачиваться и опираться на предплечья. Всё это доказывало, что Соня небезнадёжна, а значит, с ней нужно заниматься.



Следующий год прошёл в интенсивной работе со специалистами. Соня стала реагировать на просьбы, запомнила названия цветов и животных, у неё формировался пассивный словарь. Это очень важно для будущего девочки.

Соня не всё понимает и не может говорить. Но она так же, как и любой другой человек, может чувствовать. Ей бывает страшно, она знает, когда к ней добры, радуется маме и очень старается на занятиях, чтобы порадовать её.

Врачи рекомендовали Соне проходить курсы реабилитации каждые 1,5–2 месяца. В настоящее время главная цель — научить девочку уверенно опираться на руки и ползать. Эти навыки расширят возможности Сони в играх, значит, и в развитии, а в дальнейшем и в обслуживании себя.



Однако за счёт государства можно проходить максимум два курса реабилитации в год. Это катастрофически мало. Остальное необходимо оплачивать самостоятельно. Очередной курс в одном их петербургских центров, где у Сони лучший прогресс, стоит более 200 тысяч рублей. Своими силами семья уже не может справиться — ресурсы полностью истощены. Поэтому родные девочки обратились за помощью.

Поддерживает семью Сони петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств на курс реабилитации. Важна любая сумма. Это поможет маленькой петербурженке сделать очередной шаг к самостоятельности.

