«Ведомости»: В вузах может появиться новый предмет про российскую государственность

Администрация президента и Минобрнауки начали обсуждать реформу высшего гуманитарного образования, пишут 3 ноября «Ведомости». Помощник президента Владимир Мединский работает над концепцией патриотического воспитания. По словам источника, грядут серьёзные перемены.
Тему затронули участники научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России» в Сочи 26 октября. Мединский объявил о задаче больше говорить «о сути общественных наук, о тех вопросах бытия и жизни собственной страны». Гендиректор «Знания» Максим Древаль заверил, что сейчас, в условиях информационной войны, необходимо сконцентрироваться на «сохранении культурно-исторического наследия своей страны».
По словам источников издания, в рамках нововведений вузы должны акцентировать внимание на патриотических дисциплинах. В частности, обсуждается введение курса «Основы российской государственности».
«Раньше это касалось школьников, теперь особый подход начали искать к студентам», — сказал источник.
В разработке проекта участвуют несколько подразделений администрации президента, в том числе управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) и управление президента по общественным проектам (УОП), отмечается в публикации. Экспертно-методический совет комиссии Госсовета по науке был сформирован летом. Вузы получили 26 грантов от Минобрнауки на разработку концепции «ДНК России».