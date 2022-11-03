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    «Ведомости»: В вузах может появиться новый предмет про российскую государственность

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    Администрация президента и Минобрнауки начали обсуждать реформу высшего гуманитарного образования, пишут 3 ноября «Ведомости». Помощник президента Владимир Мединский работает над концепцией патриотического воспитания. По словам источника, грядут серьёзные перемены.

    Тему затронули участники научно-просветительской конференции по проблемам мировоззрения и общественных наук «ДНК России» в Сочи 26 октября. Мединский объявил о задаче больше говорить «о сути общественных наук, о тех вопросах бытия и жизни собственной страны». Гендиректор «Знания» Максим Древаль заверил, что сейчас, в условиях информационной войны, необходимо сконцентрироваться на «сохранении культурно-исторического наследия своей страны».

    По словам источников издания, в рамках нововведений вузы должны акцентировать внимание на патриотических дисциплинах. В частности, обсуждается введение курса «Основы российской государственности».

    «Раньше это касалось школьников, теперь особый подход начали искать к студентам», — сказал источник.

    В разработке проекта участвуют несколько подразделений администрации президента, в том числе управление президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) и управление президента по общественным проектам (УОП), отмечается в публикации. Экспертно-методический совет комиссии Госсовета по науке был сформирован летом. Вузы получили 26 грантов от Минобрнауки на разработку концепции «ДНК России».

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