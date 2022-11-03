«Ъ»: Аэропорты обязали отчитываться о безопасности каждое утро

Росавиация попросила участников отрасли ежедневно в шесть утра сообщать о ситуации с безопасностью. Такое требование объясняется режимом повышенной готовности, объявленным в Центральном и Южном федеральном округах. Об этом 3 ноября пишет «Коммерсантъ».

Информацию об обстановке на объектах воздушного транспорта также получает дежурная служба отдела безопасности полётов в Домодедово. В случае ухудшения обстановки следует «немедленно докладывать» по нужным телефонам.



Такой порядок действует с 25 октября и продлится «до отмены поручения». Во Внуково, между тем, рассказали, что рабочая группа, требуемая Росавиацией, действует на постоянной основе.



В Шереметьево изданию также сообщили, что в аэропорту регулярно проводятся тренировки и учения по плану операции «Набат» (план по борьбе с терроризмом, применяющийся при террористической угрозе воздушному судну).

Ряд авиакомпаний подтвердил «Коммерсанту» новое поручение. Часть из них — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia и AzurAir — отказались от комментариев. Однако, по данным собеседника медиа, близкого к Минтрансу, все крупнейшие авиакомпании знают о новом режиме, и отчётность предоставляется в срок.

