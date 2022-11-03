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    «Ъ»: Аэропорты обязали отчитываться о безопасности каждое утро

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    Росавиация попросила участников отрасли ежедневно в шесть утра сообщать о ситуации с безопасностью. Такое требование объясняется режимом повышенной готовности, объявленным в Центральном и Южном федеральном округах. Об этом 3 ноября пишет «Коммерсантъ».

    Информацию об обстановке на объектах воздушного транспорта также получает дежурная служба отдела безопасности полётов в Домодедово. В случае ухудшения обстановки следует «немедленно докладывать» по нужным телефонам.

    Такой порядок действует с 25 октября и продлится «до отмены поручения». Во Внуково, между тем, рассказали, что рабочая группа, требуемая Росавиацией, действует на постоянной основе.

    В Шереметьево изданию также сообщили, что в аэропорту регулярно проводятся тренировки и учения по плану операции «Набат» (план по борьбе с терроризмом, применяющийся при террористической угрозе воздушному судну).

    Ряд авиакомпаний подтвердил «Коммерсанту» новое поручение. Часть из них — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia и AzurAir — отказались от комментариев. Однако, по данным собеседника медиа, близкого к Минтрансу, все крупнейшие авиакомпании знают о новом режиме, и отчётность предоставляется в срок.

    Ещё один собеседник в авиаотрасли отметил, что при предоставлении отчётности нужно также сообщать о звонках о ложном минировании и выявлении дебоширов. Другой указал, что отчёт о контроле безопасности не вызывает особых затруднений, хотя «у ответственных лиц прибавилось работы». В одной крупной компании единственной сложностью назвали необходимость оперативного сбора информации из региональных представительств в шесть утра.

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