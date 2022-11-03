В День народного единства в Петербурге не будут разводить мосты ночью

Празднование Дня народного единства отменит разводку мостов в Петербурге в ночь с 4 на 5 ноября. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



Согласно постановлению правительства Петербурга, в нерабочие праздничные дни мосты в городе не разводят. Так было, например, в майские праздники или в День России 12 июня.

Помимо этого, с ночь на 15 ноября завершится навигация на рукавах Невы и, соответственно, регулярные разводки Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов. На Неве, Большой и Малой Неве навигация продолжится до 30 ноября. Исключение составляет Биржевой мост, который сейчас не разводится из-за капитального ремонта.