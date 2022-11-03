Анкара заявила о нормализации работы морского коридора для вывоза зерна с Украины

Морской коридор по вывозу сельхозпродукции с территории Украины работает в нормальном режиме после того, как Россия вернулась к участию в зерновой сделке. Такое заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает 3 ноября ТАСС.



«Мы получили письменные гарантии от Украины, передали их Сергею Шойгу. В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована», — цитирует агентство интервью министра телеканалу Haberturk.

