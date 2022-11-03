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    Анкара заявила о нормализации работы морского коридора для вывоза зерна с Украины

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    Морской коридор по вывозу сельхозпродукции с территории Украины работает в нормальном режиме после того, как Россия вернулась к участию в зерновой сделке. Такое заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает 3 ноября ТАСС.

    «Мы получили письменные гарантии от Украины, передали их Сергею Шойгу. В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована», — цитирует агентство интервью министра телеканалу Haberturk.

    Акар подчеркнул, что функционирование коридора — это гуманитарная миссия. По его словам, Турция со своей стороны предпринимает все усилия, чтобы продлить зерновую сделку (она заканчивается 19 ноября).

    «Зерновой коридор, созданный на основе договоренностей в Стамбуле 22 июля, на сегодняшний день является самым надежным, быстрым и объемным способом вывоза зерна», — сказал он. Глава турецкого Минобороны сообщил, что за последние три месяца вывезли 10 миллионов тонн зерна. При этом турецкая сторона рассчитывает на то, что в будущем экспорт будет только расти.

    РИА Новости со ссылкой на источник передаёт, что Москва и Анкара определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.

    Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

    Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.

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