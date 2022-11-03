Анкара заявила о нормализации работы морского коридора для вывоза зерна с Украины

Морской коридор по вывозу сельхозпродукции с территории Украины работает в нормальном режиме после того, как Россия вернулась к участию в зерновой сделке. Такое заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает 3 ноября ТАСС.
«Мы получили письменные гарантии от Украины, передали их Сергею Шойгу. В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована», — цитирует агентство интервью министра телеканалу Haberturk.
Акар подчеркнул, что функционирование коридора — это гуманитарная миссия. По его словам, Турция со своей стороны предпринимает все усилия, чтобы продлить зерновую сделку (она заканчивается 19 ноября).
«Зерновой коридор, созданный на основе договоренностей в Стамбуле 22 июля, на сегодняшний день является самым надежным, быстрым и объемным способом вывоза зерна», — сказал он. Глава турецкого Минобороны сообщил, что за последние три месяца вывезли 10 миллионов тонн зерна. При этом турецкая сторона рассчитывает на то, что в будущем экспорт будет только расти.
РИА Новости со ссылкой на источник передаёт, что Москва и Анкара определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН.