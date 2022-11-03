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    Володин: Украина лишилась 53,7 % населения

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    За последние 8 лет, «после госпереворота», Украина лишилась половины населения. Об этом 3 ноября заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

    «С 2014 года Украина потеряла 53,7 % населения», — написал он в своём телеграм-канале.

    Более 10,5 миллиона человек, по его словам, стали беженцами. Ещё 11,2 миллиона человек получили гражданство России (или находятся в процессе) — это жители Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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