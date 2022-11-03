За последние 8 лет, «после госпереворота», Украина лишилась половины населения. Об этом 3 ноября заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«С 2014 года Украина потеряла
Более 10,5 миллиона человек, по его словам, стали беженцами. Ещё 1
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За последние 8 лет, «после госпереворота», Украина лишилась половины населения. Об этом 3 ноября заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«С 2014 года Украина потеряла
Более 10,5 миллиона человек, по его словам, стали беженцами. Ещё 1
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