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    Мбаппе побил рекорд Месси и стал самым молодым игроком с 40 голами в Лиге чемпионов

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    Французский нападающий Килиан Мбаппе в матче «ПСЖ» против «Ювентуса» забил 40-й гол в Лиге чемпионов. 23-летний футболист открыл счет в игре.

    Встреча завершилась победой «ПСЖ» со счетом 2:1. Второй гол парижского клуба забил Мендеш с передачи Мбаппе.

    В итоге Мбаппе стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось достигнуть отметки в 40 голов. На этот момент ему было 23 года 10 месяцев и 13 дней. Предыдущим рекордсменом был Лионель Месси. Аргентинец забил 40 голов в возрасте 24 лет 4 месяцев и 8 дней.

    Добавим, что «ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед португальскую «Бенфику».

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