МИД Финляндии предупредил о кризисе, если Финляндия и Швеция не вступят в НАТО одновременно

Скандинавии будет трудно разработать планы по обороне НАТО, если Финляндия и Швеция не присоединятся одновременно к альянсу. Об этом заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, пишет 3 ноября «Коммерсантъ».

Турция имеет более жесткую оценку в отношении Швеции, потому что она «более проблематична из-за курдского вопроса».





Как он объяснил, правительстве Швеции делает всё, чтобы способствовать вступлению двух стран в НАТО. По оценкам Хаависто, в лучшем случае Турция может дать согласие уже в этом году.