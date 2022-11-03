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    МИД Финляндии предупредил о кризисе, если Финляндия и Швеция не вступят в НАТО одновременно

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    Скандинавии будет трудно разработать планы по обороне НАТО, если Финляндия и Швеция не присоединятся одновременно к альянсу. Об этом заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, пишет 3 ноября «Коммерсантъ».

    Турция имеет более жесткую оценку в отношении Швеции, потому что она «более проблематична из-за курдского вопроса».


    Как он объяснил, правительстве Швеции делает всё, чтобы способствовать вступлению двух стран в НАТО. По оценкам Хаависто, в лучшем случае Турция может дать согласие уже в этом году.

    Лидеры Финляндии и Швеции 28 октября заявили, что страны вступят в НАТО одновременно. В начале октября президент Турции Эрдоган еще заявлял, что его страна выступает против заявки Швеции в альянс.

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