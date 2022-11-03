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    Водитель на Краснопутиловской откинул припаркованное авто на несколько метров и остановился о дерево

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    О сильной аварии, случившейся в Московском районе Петербурга минувшим вечером, сообщают очевидцы 3 ноября.

    На Краснопутиловской улице, 12, в 21:40 не справился с управлением водитель легковой машины, рассказывает Андрей в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Виновник влетел в припаркованный автомобиль, потом в дерево. Припаркованный автомобиль откинуло от места удара метров на 20. Хозяин так и не появился, утром будет «сюрприз», — пишет очевидец. Удар был такой, что в легковушке сработали подушки безопасности.

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    По словам очевидца, «все живы». Информации о пострадавших нет, скорой помощи на месте не видно. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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