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    Хоккеист Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА. Он обошел Ковальчука

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    Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории хоккейного клуба СКА. Благодаря голу и результативному пасу в матче против «Сочи» он набрал в общей сложности 371 очко (122 шайбы + 249 результативных передач).

    Отметим, что по этому показателю он обошел Илью Ковальчука.

    «Очень приятно стать лучшим бомбардиром! Знаковое событие для меня и для многих. Хорошо, что сделал это в первой игре, сразу после возвращения. Сейчас надо двигаться только вперед», – заявил Гусев после матча.

    Напомним, что СКА победил со счетом 5:2. Подробнее о возвращении Гусева читайте в материале «Фонтанки».

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