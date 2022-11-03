Хоккеист Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА. Он обошел Ковальчука

Нападающий Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории хоккейного клуба СКА. Благодаря голу и результативному пасу в матче против «Сочи» он набрал в общей сложности 371 очко (122 шайбы + 249 результативных передач).
Отметим, что по этому показателю он обошел Илью Ковальчука.
«Очень приятно стать лучшим бомбардиром! Знаковое событие для меня и для многих. Хорошо, что сделал это в первой игре, сразу после возвращения. Сейчас надо двигаться только вперед», – заявил Гусев после матча.
Напомним, что СКА победил со счетом 5:2. Подробнее о возвращении Гусева читайте в материале «Фонтанки».