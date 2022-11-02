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    В Петербурге задержали мужчину, который ударил школьника в ресторане быстрого питания

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    Петербургская полиция отыскала мужчину, который, предположительно, напал на семиклассника. Оказалось, что нарушать закон ему не в новинку.

    О происшествии накануне заявила 34-летняя жительница Приморского района, сообщает 2 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Она рассказала, что ее 13-летний сын находился в ресторане быстрого питания на Гаккелевской улице, где его ударил незнакомый мужчина.

    Подростку оказали медицинскую помощь, а предполагаемого обидчика задержали на станции метро «Пионерская». Им оказался 43-летний мужчина, которого не раз привлекали к административной ответственности за пьяные прогулки. Его доставили для разбирательства в отдел.

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