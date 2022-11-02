В Петербурге задержали мужчину, который ударил школьника в ресторане быстрого питания

Петербургская полиция отыскала мужчину, который, предположительно, напал на семиклассника. Оказалось, что нарушать закон ему не в новинку.



О происшествии накануне заявила 34-летняя жительница Приморского района, сообщает 2 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Она рассказала, что ее 13-летний сын находился в ресторане быстрого питания на Гаккелевской улице, где его ударил незнакомый мужчина.

Подростку оказали медицинскую помощь, а предполагаемого обидчика задержали на станции метро «Пионерская». Им оказался 43-летний мужчина, которого не раз привлекали к административной ответственности за пьяные прогулки. Его доставили для разбирательства в отдел.