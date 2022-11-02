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    Росстат: Цены в Петербурге с начала года выросли на 10%

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    Цены все на товары и услуги в Петербурге с начала года в среднем выросли на 10%. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-сентябрь 2022 года.

    В сентябре цены на товары и услуги в городе увеличились на 10% по отношению к декабрю 2021 года. При этом больше всего подорожали непродовольственные товары – на 13,7%. Продукты стали дороже в среднем на 6,1%, а стоимость услуг выросла на 10,6%.

    Стоимость жилья на первичном рынке в Петербурге по итогам III квартала 2022 года выросла на 23% по сравнению с последним кварталом прошлого года и на 7,4% – в сравнении с предыдущим кварталом. На вторичном рынке изменения менее заметные. Вторичка подорожала на 1,2% к предыдущему кварталу и подешевела на 1,8% к началу года.

    Цены производителей промышленных товаров к декабрю в регионе увеличились на 16%, а тарифы на грузовые перевозки – на 20,5%. Показатель показывает изменение стоимости товаров и услуг на оптовом уровне реализации.

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