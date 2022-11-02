Росстат: Цены в Петербурге с начала года выросли на 10%

Цены все на товары и услуги в Петербурге с начала года в среднем выросли на 10%. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-сентябрь 2022 года.



В сентябре цены на товары и услуги в городе увеличились на 10% по отношению к декабрю 2021 года. При этом больше всего подорожали непродовольственные товары – на 13,7%. Продукты стали дороже в среднем на 6,1%, а стоимость услуг выросла на 10,6%.



Стоимость жилья на первичном рынке в Петербурге по итогам III квартала 2022 года выросла на 23% по сравнению с последним кварталом прошлого года и на 7,4% – в сравнении с предыдущим кварталом. На вторичном рынке изменения менее заметные. Вторичка подорожала на 1,2% к предыдущему кварталу и подешевела на 1,8% к началу года.

