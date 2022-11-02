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    Смольный добавит льгот бизнесу. В Петербурге могут снизить требования к налоговой упрощенке и инвестиционному вычету

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    Власти Петербурга намерены изменить условия получения нескольких налоговых льгот, следует из проекта постановления, размещенного на сайте антикоррупционной экспертизы 2 ноября.

    В частности, расширяется перечень отраслей, представители которых могут претендовать на инвестиционный налоговый вычет. Помимо обрабатывающих производств эту льготу смогут получить компании, которые специализируются на транспортной обработке грузов для деятельности в сфере телекоммуникаций.

    Также предлагается продлить действие льгот по упрощенному налоговому режиму на 2023 год для обрабатывающих производств и IT-компаний (1% от доходов или 5% по схеме «доходы минус расходы»). Причем для последних условия смягчаются: деятельность по разработке ПО теперь может занимать 70% выручки компании, а не 90%, как раньше.

    На таких же условиях смогут воспользоваться упрощенным налоговым режимом компании, которые занимаются научными разработками. А вот компаниям в сфере туристической деятельности льготы по упрощенке решили не продлевать — их действие прекратится в 2022 году.

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