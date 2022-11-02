Деловая активность российских предпринимателей продолжила снижаться в октябре

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности в стране, продолжил снижаться в октябре и составил -2,3% в добыче полезных ископаемых и -3% – в обрабатывающих производствах. Об этом 2 ноября сообщает Росстат.



Если исключить сезонный фактор, показатель в сфере добычи полезных ископаемых ушел в минус на 1,7%, в обрабатывающих производствах – на 2%.



В сентябре деловая активность предпринимателей была на более высоком уровне: в добыче полезных ископаемых – (-)1,3%, в обрабатывающих производствах – (-)1,7%, с поправкой на сезонность – (-1,4%) и (-1,5%) соответственно.

