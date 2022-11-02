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    Деловая активность российских предпринимателей продолжила снижаться в октябре

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    Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности в стране, продолжил снижаться в октябре и составил -2,3% в добыче полезных ископаемых и -3% – в обрабатывающих производствах. Об этом 2 ноября сообщает Росстат.

    Если исключить сезонный фактор, показатель в сфере добычи полезных ископаемых ушел в минус на 1,7%, в обрабатывающих производствах – на 2%.

    В сентябре деловая активность предпринимателей была на более высоком уровне: в добыче полезных ископаемых – (-)1,3%, в обрабатывающих производствах – (-)1,7%, с поправкой на сезонность – (-1,4%) и (-1,5%) соответственно.

    «Число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации в добыче полезных ископаемых превысило число оптимистов на 6 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах – на 7 процентных пунктов», – отмечают в Росстате.

    При этом больше опрошенных ведомством организаций ожидают улучшения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, чем ухудшения. Среди добывающих полезные ископаемые таких 14%, в обрабатывающих производствах – 20%.

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