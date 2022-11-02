Под Оренбургом со стрельбой ловили подростка без прав, которому отец разрешил покататься на машине

В Оренбургской области сотрудникам ДПС пришлось со стрельбой догонять лихача. За рулем оказался 17-летний подросток, который тренировался водить машину отца.
Автор: МВД МЕДИА
Видео с нарушителем 2 ноября публикует «МВД Медиа». Водителю подали сигнал об остановке на федеральной трассе Р-239, но он только прибавил газу. Полицейским пришлось догонять его, стрелять в воздух и по колесам. Машина съехала на полевую дорогу, подросток пытался убежать, но его задержали.
Прав у юного нарушителя не оказалось. Он получил протоколы о неостановке по требованию сотрудника ДПС и о вождении без прав. Его отцу грозит штраф в 30 тысяч рублей за то, что отдал машину лицу, не имеющему водительского удостоверения.