Путин заявил, что Россия оставляет за собой право выйти из «зерновой сделки», если украинские гарантии будут нарушены

Россия оставляет за собой право выйти из «зерновой сделки», если украинские гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях будут нарушены. Об этом 2 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.



«Всем известно, что Украина использовала гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту. Мы в этой связи решили приостановить участие в зерновых конвоях и потребовали гарантий, что ничего подобного в будущем не будет. Посредником в этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Минобороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — о неиспользовании коридора в военных целях», — сказал он.

