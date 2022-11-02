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    Боевые действия на Украине

    Путин заявил, что Россия оставляет за собой право выйти из «зерновой сделки», если украинские гарантии будут нарушены

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    Россия оставляет за собой право выйти из «зерновой сделки», если украинские гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях будут нарушены. Об этом 2 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Всем известно, что Украина использовала гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту. Мы в этой связи решили приостановить участие в зерновых конвоях и потребовали гарантий, что ничего подобного в будущем не будет. Посредником в этой ситуации выступили наши турецкие партнеры, и по линии Минобороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — о неиспользовании коридора в военных целях», — сказал он.

    По словам Путина, после получения гарантий от Киева он поручил Минобороны РФ возобновить полноценное участие России в сделке по вывозу украинского зерна из черноморских портов.

    Президент подчеркнул, что Россия безвозмездно поставит зерно беднейшим странам, если в будущем все же будет вынуждена выйти из соглашений при нарушении обязательств со стороны Киева.

    Ранее в среду Минобороны заявило, что Россия возобновила действие «зерновой сделки» после получения от украинской стороны гарантий по неиспользованию гуманитарного коридора для ведения боевых действий.

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