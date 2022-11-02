Смотрите, что покажут по ТВ на Новый год: в Петербурге снимают мюзикл на льду «Бременские музыканты»

Мотоцикл на льду, костер, дым и настоящие деревья — в Петербурге в первые дни ноября на площадке дворца спорта «Юбилейный» проходят съемки новогоднего телешоу. Киноспектакль «Бременские музыканты» планируется показать по одному из телеканалов 31 декабря. Скорее всего — днем, потому что постановка рассчитана на детей.



В новогоднем спектакле по сказке братьев Гримм снимаются знаменитые фигуристы — Алексей Ягудин, Алексей Тихонов, Мария Петрова, Елена Бережная. Режиссер проекта — Дмитрий Хонин, композитор — Николай Погорелов. В съемках принимает участие певец Ваня Дмитриенко, который сыграет самого себя, а также артисты Ледового театра Санкт-Петербурга.

