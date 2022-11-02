Путин заявил, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться

Вооружение российской армии должно постоянно совершенствоваться, для этого необходимо обеспечить конкуренцию производителей и учитывать мнение тех, кто непосредственно пользуется снаряжением. Об этом 2 ноября заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.



«Это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков», — сказал он. Путин подчеркнул, что конкуренция важна для эффективной работы экономики, однако сейчас это имеет особое значение.