Путин заявил, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться

Вооружение российской армии должно постоянно совершенствоваться, для этого необходимо обеспечить конкуренцию производителей и учитывать мнение тех, кто непосредственно пользуется снаряжением. Об этом 2 ноября заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
«Это касается и самого вооружения, которое должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным. Для этого, повторю, важно обеспечить активную конкуренцию производителей и разработчиков», — сказал он. Путин подчеркнул, что конкуренция важна для эффективной работы экономики, однако сейчас это имеет особое значение.
Кроме того, по мнению президента, по каждому элементу экипировки нужно учитывать мнение тех, кто непосредственно использует ее, это касается и снаряжения, и аптечек, и других предметов, даже тех, которые на первый взгляд могут показаться незначительными.