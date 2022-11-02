Губернатор: ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области. Среди пострадавших — трое детей

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром в среду ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево. Снимками, на которых показаны последствия, он поделился 2 ноября в своем Telegram-канале .

По словам Старовойта, всего пострадали пять человек, среди них трое детей. Всех их доставили в больницу. Уточняется, что граждане находятся в состоянии, не представляющем опасности для жизни.



«Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», — добавил глава региона.

