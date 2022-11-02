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    Пьяный на Land Rover снес столб на Петергофском шоссе

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    Фонарный столб пал жертвой ДТП в Красносельском районе Петербурга днем 2 ноября. Водитель приехавшей в него машины оказался сильно пьян.

    На Петергофском шоссе, за гипермаркетом «Лента», внедорожник Land Rover вылетел с дороги и врезался в бетонный фонарный столб, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Михаил. Столб удара не выдержал и свалился машине на капот.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что водитель автомобиля был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На место выехали сотрудники полиции, МЧС и скорая.

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