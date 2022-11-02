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    Мобилизация

    Совфед разрешил мобилизовать граждан с судимостью по некоторым тяжким преступлениям

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    Совет Федерации 2 ноября одобрил закон, который разрешает призыв на военную службу в рамках мобилизации тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за ряд тяжких преступлений. Четвёртый пункт 17-й статьи закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» излагается в новой редакции.

    В действующей редакции сказано, что призыву по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Законопроектом же оговаривается, судимость за какие преступления помешает призыву.

    Призыву по мобилизации не будут подлежать россияне, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Запретом на мобилизацию также являются такие правонарушения, как теракт, захват заложников, организация незаконного вооружённого формирования, угон судна воздушного и водного транспорта или железнодорожного состава.

    Призыв на военную службу не будет доступен и лицам с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за хищение или вымогательство таких материалов и веществ, государственную измену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и другое.

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