Совфед разрешил мобилизовать граждан с судимостью по некоторым тяжким преступлениям

Совет Федерации 2 ноября одобрил закон, который разрешает призыв на военную службу в рамках мобилизации тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за ряд тяжких преступлений. Четвёртый пункт 17-й статьи закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» излагается в новой редакции.



В действующей редакции сказано, что призыву по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Законопроектом же оговаривается, судимость за какие преступления помешает призыву.