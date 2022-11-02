СК ураганом прошелся по квартирам сотрудников госэкспертизы Ленобласти

Сотрудники Ленинградского СК с УФСБ провели обыски в квартирах сотрудников регионального управления госэкспертизы по делу о растрате денег, которые выделялись на помощь обманутым дольщикам. На допрос были доставлены около 20 работников. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Следственный комитет РФ
Сотрудников управления госэкспертизы допрашивают по делу о растрате 330 млн рублей, предназначавшихся Фонду защиты прав дольщиков. Средства выделялись на достройку 12 ЖК. Среди них «Янинский каскад», «Рябиновый сад», «Тридевяткино царство», «Щегловская усадьба», «Яркий», «Десяткино 2.0», «Город детства», «Шотландия», «Солнце», «Аннинский парк», «Ванино» и «Елки Вилладж».
Ранее силовики задержали замначальника управления региональной госэкспертизы Евгения Бредихина. Суд заключил его под стражу до 14 ноября, пишет 47news.