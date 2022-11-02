В СПбГУ преподавателя английского отстранили из-за непристойных шуток

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) отстранила от проведения занятий преподавателя, который «оказывает неправомерное воздействие на обучающихся». Кроме того, проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов обратился по этому вопросу в полицию, говорится в отчете о ректорском совещании, которое прошло 31 октября.



Разбирательство началось после коллективного обращения студентов Института философии. Они обратились в Комиссию по этике и попросили проверить действия преподавателя. Фрагмент письма в комиссию опубликовали в студенческом сообществе «Колокол» во «ВКонтакте». В нем говорится, что сотрудник СПбГУ во время занятий и в переписке со студентами и студентками «позволяет себе отпускать грязные шутки, оскорбляющие лиц женского пола и имеющие ярко выраженный сексуальный подтекст».