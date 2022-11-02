В СПбГУ преподавателя английского отстранили из-за непристойных шуток

Администрация Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) отстранила от проведения занятий преподавателя, который «оказывает неправомерное воздействие на обучающихся». Кроме того, проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов обратился по этому вопросу в полицию, говорится в отчете о ректорском совещании, которое прошло 31 октября.
Разбирательство началось после коллективного обращения студентов Института философии. Они обратились в Комиссию по этике и попросили проверить действия преподавателя. Фрагмент письма в комиссию опубликовали в студенческом сообществе «Колокол» во «ВКонтакте». В нем говорится, что сотрудник СПбГУ во время занятий и в переписке со студентами и студентками «позволяет себе отпускать грязные шутки, оскорбляющие лиц женского пола и имеющие ярко выраженный сексуальный подтекст».
В обращении есть и примеры таких высказываний. Как утверждают авторы обращения, преподаватель «призывает девушек отправлять ему не учебную работу, a home video порнографического характера с танцами и красивыми движениями, поскольку "мальчиков надо привлекать"». Инициаторы письма рассказывают и о других ситуациях: «В переписке с одной из своих студенток он пишет: «вечером буду иметь «прям впритык» и на кушетке!» — при этом просит её подготовить "са-а-а-мое мягкое место!"»
Фамилия преподавателя нигде не указана, но «Фонтанке» она известна. Наш корреспондент обратился к экс-сотруднику СПбГУ по почте, но ответа на момент выхода новости не получил.
На сайте университета говорится, что «трудовые отношения с преподавателем прекращены по его инициативе». Несмотря на это, фамилия бывшего сотрудника все еще есть в списке преподавателей кафедры иностранных языков в сфере философии и социальных наук.