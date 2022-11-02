44 мг их яда могут убить 100 человек. Полюбуйтесь юными москвичками — самыми ядовитыми в мире змеями

О прибавлении в семействе материковых тайпанов МакКоя, что означает «свирепая змея», сообщает 2 ноября пресс-служба Московского зоопарка. Эта змея, возможно, самая ядовитая в мире, её яд примерно в 180 раз сильнее яда кобры, и 44 мг могут убить более 100 человек. Правда, она не очень агрессивна: все известные случаи произошли по вине человека, из-за неосторожного обращения. Зоопарк разводит материковых тайпанов уже 12 лет.

Самка отложила яйца в террариуме ещё 16 июля — это как раз был Международный день змей. Их сразу перенесли в инкубатор (поскольку мать в природе не заботится о детёнышах) и держали там 55–57 дней при фиксированных температуре и влажности — соответственно 28–29 градусов и около 90%. Четыре малыша вылупились 11–13 сентября, и их тут же пересадили в индивидуальные контейнеры — чтобы они не напали друг на друга.

«Первое время их содержат без грунта, так как песок может попасть в корм и повредить детенышам. В контейнерах поддерживается повышенная влажность — 80–90%, чтобы детеныши хорошо перелиняли. Иначе — в случае частичной линьки — фрагменты чешуи могут остаться на глазах и вызвать потерю зрения», — рассказывают в зоопарке.

Когда им исполнится полгода, и они вырастут до 50–60 см, их переселят во «взрослые» террариумы. Там воссоздана песчано-глинистая пустыня, как во внутренней части Австралии: «песчаный грунт, укрытия, ничего лишнего».



«Сложность разведения и содержания материковых тайпанов связана с необходимостью имитации австралийского климата. Когда там зима, июнь-август, тайпаны темнеют, как бы уходя в зимовку. Мы уменьшаем световой день, снижаем температуру до 17–18 градусов и повышаем влажность до 70%. Через 3–4 месяца змеи светлеют, то есть наступает весна — их можно ссаживать вместе, увеличивать температуру до 28 градусов, уменьшая влажность до 55%», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

