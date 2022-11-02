Смольный предупреждает: после праздников в Петербурге завоют сирены

На следующей неделе в Петербурге пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Об этом 2 ноября сообщает комитет по информатизации и связи.



Громко и немного тревожно будет 8 ноября с 10:35 до 11:00. На всей территории города включатся сирены, громкоговорители. Также задействуют телеканалы и радиостанции, техсредства организаций и так далее.



Смольный уточняет, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения. В ходе проверки также будут отработаны необходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком.

