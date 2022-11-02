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    Смольный предупреждает: после праздников в Петербурге завоют сирены

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    На следующей неделе в Петербурге пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Об этом 2 ноября сообщает комитет по информатизации и связи.

    Громко и немного тревожно будет 8 ноября с 10:35 до 11:00. На всей территории города включатся сирены, громкоговорители. Также задействуют телеканалы и радиостанции, техсредства организаций и так далее.

    Смольный уточняет, что комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения. В ходе проверки также будут отработаны необходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком.

    В 2022 году систему оповещения еще ни разу не проверяли. По каким-то причинам мероприятия несколько раз откладывали и переносили.

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