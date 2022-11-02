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    День народного единства меняет расписание работы МРЭО в Петербурге и Ленобласти

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    Госавтоинспекция информирует, как будут работать МРЭО в Петербурге и Ленинградской области на этой неделе в связи с грядущим праздником. В пятницу, 4 ноября, в России выходной в связи с Днем народного единства.

    Предпраздничный четверг, 3 ноября, будет сокращенным днем, поэтому специализированные подразделения ГИБДД Петербурга и Ленобласти, осуществляющие регистрационно-экзаменационную деятельность, закроются на час раньше, сообщает 2 ноября пресс-служба Управления Госавтоинспекции. В пятницу, 4 ноября, будет нерабочий праздничный день.

    Дальше МРЭО будут работать по обычному графику.

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