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    Хуснуллин заявил о 130-миллиардной дыре в бюджете «Автодора»

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    Вице-премьер Марат Хуснуллин 2 ноября сообщил, что в бюджете «Автодора» есть дыра в 130 миллиардов рублей, и закрывать её надо «шаг за шагом». Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации, комментируя повышение стоимости проезда по платным дорогам, передаёт РИА Новости.

    Он напомним, что «Автодор» создали для привлечения бюджетных средств.

    «На дорогу М-11 Москва — Санкт-Петербург мы привлекли деньги под 12–14 %. Все отчитались, создали дыру в 130 миллиардов, которую мы должны шаг за шагом закрывать. Системное закрытие — это стоимость проезда», — сказал Хуснуллин.

    Оппонируя недовольным, он подчеркнул, что резкого роста стоимости проезда нет. И автомобилисты всегда могут выбрать альтернативные бесплатные дороги.

    Хуснуллин также отметил, что в четырёх субъектах, недавно включённых в состав РФ, работают около 44 тысяч строителей.

    «Самый большой строительный проект страны», — отметил он.

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