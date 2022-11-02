Хуснуллин заявил о 130-миллиардной дыре в бюджете «Автодора»

Вице-премьер Марат Хуснуллин 2 ноября сообщил, что в бюджете «Автодора» есть дыра в 130 миллиардов рублей, и закрывать её надо «шаг за шагом». Об этом он заявил на правительственном часе в Совете Федерации, комментируя повышение стоимости проезда по платным дорогам, передаёт РИА Новости.

Он напомним, что «Автодор» создали для привлечения бюджетных средств.



«На дорогу М-11 Москва — Санкт-Петербург мы привлекли деньги под 12–14 %. Все отчитались, создали дыру в 130 миллиардов, которую мы должны шаг за шагом закрывать. Системное закрытие — это стоимость проезда», — сказал Хуснуллин.

