Депутаты в Петербурге разрешат тратить материнский капитал на образование

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении утвердило законопроект о новых возможностях по использованию материнского капитала. Теперь тратить его можно будет ещё и на образование.



Инициатива предусматривает, что средства могут быть на направлены на получение образование ребёнком в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетнего ребёнка в возрасте до 23 лет включительно. Деньги можно тратить и на частные образовательные услуги, в том числе у индивидуальных предпринимателей. «Это хороший закон», — заявил один из его авторов Всеволод Беликов, презентуя инициативу.

