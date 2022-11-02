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    Депутаты в Петербурге разрешат тратить материнский капитал на образование

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    Законодательное собрание Петербурга в первом чтении утвердило законопроект о новых возможностях по использованию материнского капитала. Теперь тратить его можно будет ещё и на образование.

    Инициатива предусматривает, что средства могут быть на направлены на получение образование ребёнком в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетнего ребёнка в возрасте до 23 лет включительно. Деньги можно тратить и на частные образовательные услуги, в том числе у индивидуальных предпринимателей. «Это хороший закон», — заявил один из его авторов Всеволод Беликов, презентуя инициативу.

    Документ поддержали большинством.

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