На заводе в Армавире загорелся битум и взорвался газ, есть погибшие

Серьёзный пожар случился утром 2 ноября на предприятии «Армбитум» в Армавире (Краснодарский край).
Как сообщает городская администрация в своём телеграм-канале, вызов поступил в 8:28. Предположительно, при сварке загорелся битум, и скопившиеся газы взорвались. Два сотрудника предприятия скончались от полученных травм. Региональное СУ СК уточняет обстоятельства и возраст погибших.
«Произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. По имеющейся информации, возгорание могло произойти во время производства ремонтных работ. В результате произошедшего погибли 29- и 44-летний сотрудники предприятия», — говорится в сообщении.
На место выезжали 23 сотрудника МЧС и девять машин. В 8:40 они ликвидировали пожар. Следственная группа продолжает работу.
93.RU пишет, что ООО «Армбитум» было образовано в 2012 году, принадлежит двум женщинам. Чистая прибыль предприятия в 2021 году составила 5,9 млн рублей при выручке 218,6 млн рублей.