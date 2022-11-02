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    На заводе в Армавире загорелся битум и взорвался газ, есть погибшие

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    Серьёзный пожар случился утром 2 ноября на предприятии «Армбитум» в Армавире (Краснодарский край).

    Фото: администрация Армавира
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    Как сообщает городская администрация в своём телеграм-канале, вызов поступил в 8:28. Предположительно, при сварке загорелся битум, и скопившиеся газы взорвались. Два сотрудника предприятия скончались от полученных травм. Региональное СУ СК уточняет обстоятельства и возраст погибших.

    «Произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. По имеющейся информации, возгорание могло произойти во время производства ремонтных работ. В результате произошедшего погибли 29- и 44-летний сотрудники предприятия», — говорится в сообщении.

    Фото: администрация Армавира
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    На место выезжали 23 сотрудника МЧС и девять машин. В 8:40 они ликвидировали пожар. Следственная группа продолжает работу.

    93.RU пишет, что ООО «Армбитум» было образовано в 2012 году, принадлежит двум женщинам. Чистая прибыль предприятия в 2021 году составила 5,9 млн рублей при выручке 218,6 млн рублей.

    Фото: администрация Армавира
    Фото: администрация Армавира

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