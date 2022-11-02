На заводе в Армавире загорелся битум и взорвался газ, есть погибшие

Как сообщает городская администрация в своём телеграм-канале, вызов поступил в 8:28. Предположительно, при сварке загорелся битум, и скопившиеся газы взорвались. Два сотрудника предприятия скончались от полученных травм. Региональное СУ СК уточняет обстоятельства и возраст погибших.



«Произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. По имеющейся информации, возгорание могло произойти во время производства ремонтных работ. В результате произошедшего погибли 29- и 44-летний сотрудники предприятия», — говорится в сообщении.

