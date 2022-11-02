В Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в «нехорошем» с ребёнком в поезде

В Тюменской области задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



Возбуждено уголовное дело по второй части 135 статьи УК РФ («Совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста»). Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

