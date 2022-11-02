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    В Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в «нехорошем» с ребёнком в поезде

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    В Тюменской области задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    Возбуждено уголовное дело по второй части 135 статьи УК РФ («Совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста»). Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

    Следствие считает, что ночью 1 ноября, находясь в пассажирском поезде, подозреваемый сделал с девочкой «нехорошее». По данным СМИ, он прикасался к ребёнку и показывал ей непристойные видеозаписи. Это заметила мама школьницы, после чего она вызвала начальника поезда.

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