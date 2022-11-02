    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    1 м/с, сев

    762мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur60.97

    Петербургский парламент выбрал нового аудитора для Контрольно-счетной палаты. Это чиновник Смольного

    800
    2 комментария

    Законодательное собрание Петербурга сменило одного из аудиторов Контрольно-счетной палаты. Срок полномочий истёк у Юрия Шутова. Он считался человеком, близким к прошлому спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

    Вместо Шутова было предложено рассмотреть три кандидатуры. Это — Гиоргий Вашакидзе, действующий юрист Контрольно-счетной палаты, Александр Дружинин, советник председателя Контрольно-счетной палаты, и Дмитрий Филатов, сотрудник комитета территориального развития Санкт-Петербурга.

    В итоге депутаты выбрали Филатова — чиновника из Смольного. За него проголосовали 38 депутатов.

    Контрольно-счетная палата с момента работы нового созыва и смены спикера Заксобрания стала закрытым ведомством: документы проверок стали отмечаться секретным грифом, получить их не могут даже сами депутаты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close