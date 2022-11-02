Петербургский парламент выбрал нового аудитора для Контрольно-счетной палаты. Это чиновник Смольного

Законодательное собрание Петербурга сменило одного из аудиторов Контрольно-счетной палаты. Срок полномочий истёк у Юрия Шутова. Он считался человеком, близким к прошлому спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.
Вместо Шутова было предложено рассмотреть три кандидатуры. Это — Гиоргий Вашакидзе, действующий юрист Контрольно-счетной палаты, Александр Дружинин, советник председателя Контрольно-счетной палаты, и Дмитрий Филатов, сотрудник комитета территориального развития Санкт-Петербурга.
В итоге депутаты выбрали Филатова — чиновника из Смольного. За него проголосовали 38 депутатов.
Контрольно-счетная палата с момента работы нового созыва и смены спикера Заксобрания стала закрытым ведомством: документы проверок стали отмечаться секретным грифом, получить их не могут даже сами депутаты.