Генконсульства РФ откроются на Мальдивах и Бали

Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, Бали, в Гродно, Актау и Самарканде. Об этом 2 ноября заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью РИА Новости.



Иванов отметил, что ведомство движется к укреплению консульского присутствия России в регионах, где много россиян, а также в популярных среди российских туристов местах. Речь идет в первую очередь о странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Латинской Америки.

