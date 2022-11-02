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    Генконсульства РФ откроются на Мальдивах и Бали

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    Россия планирует открыть генконсульства на Мальдивах, Бали, в Гродно, Актау и Самарканде. Об этом 2 ноября заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью РИА Новости.

    Иванов отметил, что ведомство движется к укреплению консульского присутствия России в регионах, где много россиян, а также в популярных среди российских туристов местах. Речь идет в первую очередь о странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Латинской Америки.

    Чиновник также отметил, что к концу года планируется подготовить предложения по запуску системы электронных виз. Тогда же должны быть закончены технические работы.

    Иванов добавил, что Москва считает нерациональным зеркальный ответ на решения ряда стран Запада запретить въезд россиянам, так как в «игре на разрушение международных отношений» страдают обычные люди.

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